PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Giuntoli rifà la Juve. Manna andrà al Napoli"

“Questa è Juve”. È il titolo che campeggia a caratteri cubitali al centro della prima pagina de La Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

“Questa è Juve”. È il titolo che campeggia a caratteri cubitali al centro della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Coppa Italia, la Signora ipoteca la finale (2-0). Chiesa e Vlahovic abbattono la Lazio. Allegri: “Ora sistemiamo il campionato”. Il 23 aprile il ritorno all’Olimpico. Giuntoli rifà la squadra mercato: il ds Manna andrà al Napoli.

Inter-Milan - “Derby come scotti”. San Siro tutto in rossonero per evitare la festa inter. Il Milan fa muro.

Bologna - “Orsolini accelera”. Prenota la nazionale.

Roma - “Lukaku è sparito”. Così perderà la Roma.