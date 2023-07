PRIMA PAGINA - Gazzetta - “Giuntoli vuole Berardi, lampo Juve”

TuttoNapoli.net

"Berardi, lampo Juventus", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. È l'uomo scelto dal d.s per sostituire Di Maria. Presto incontro con Pogba, Weah Junior si presenta. In taglio alto spazio anche alle due squadre di Milano, si parte dall'Inter e dalla telenovela legata alla cessione di Brozovic: "Brozo arabo con sconto (18 milioni). Adesso Onana".

Per quanto riguarda il Milan, ecco tutte le mosse con i soldi ricavati dalla cessione di Tonali al Newcastle: "Tonali sblocca tutti i colpi. Subito Pulisic poi altri tre".