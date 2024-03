PRIMA PAGINA - Gazzetta - Gran Premio Inter

"Gran Premio Inter". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Inzaghi ha numeri da tecnico top d'Europa

TuttoNapoli.net

"Gran Premio Inter". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Inzaghi ha numeri da tecnico top d'Europa. Lo cerca il Liverpool, ma resterà a Milano. Zhang promette 13 milioni per la Champions.

Serie A - "Arrivare secondi non basta". Juve e Milan, così non va. Pensano già al futuro, ecco i piani per risalire.

Champions League - "Troppo Bayern per Sarri". Lazio, addio all'Europa: sconfitta per 3-0 a Monaco di Baviera, con la squadra di Tuchel che ribalta il ko per 1-0 dell'Olimpico.