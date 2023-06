PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Grana Osimhen, si gioca al rialzo dell'ingaggio"

"Juve avanti tutti": così titola oggi in primo piano La Gazzetta dello Sport.

"Juve avanti tutti": così titola oggi in primo piano La Gazzetta dello Sport. Bianconeri all'attacco: Milik acquistato in via definitiva, si tratta con il Galatasaray per Zaniolo. Marchisio: "Punterei ancora su Vlahovic".

Inter - "Brozovic libera Frattesi". Il croato è sempre più vicino all'Al-Nassr. Dalla sua cessione i soldi per l'azzurro.

Napoli - "Grana Osimhen". Gioca al rialzo sull'ingaggio.

Milan - "Il mancino turco che fa...Guler". Diavolo tentato dal talento del Fenerbahçe.