PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Milan si salva. Napoli, rigori e veleni"

"Il Milan si salva, Inter ci 6". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il Diavolo frena, aria di fugona. Un errore di Gigio, Udinese avanti. Kessié dal dischetto firma l'1-1 al 97'. Pagate le assenze. E Ibra oggi canta. Stasera a Parma i nerazzurri possono salire sul volo per lo scudetto: una vittoria porterebbe il vantaggio a sei punti.

Serie A - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per le altre squadre del nostro campionato con il titolo seguente: "Euroscatti". Super Atalanta travolge il Crotone di Cosmi ed è al 3° posto con la Juventus. Colpo Roma nel finale a Firenze, per il Napoli rigori e veleni. Genoa e Sampdoria, un derby indolore. Il Verona inguaia Inzaghi, Cagliari ok.

Juventus - Il quotidiano dedica uno spazio nel taglio laterale anche ai bianconeri con questo titolo: "Il peso di Morata. Riscattato McKennie". I due sono uomini chiave per Pirlo: lo spagnolo è in grado di far giocare bene tutta la squadra essendo l'unico centravanti vero della rosa, mentre il texano ormai ha scalato posizioni nelle gerarchie del tecnico.