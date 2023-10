PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli s'è perso. Fischi al Maradona"

TuttoNapoli.net

"Milan stellato" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. I rossoneri di Stefano Pioli hanno riscattato il pesante ko nel derby contro l'Inter e guidano la classifica della Serie A, per la prima volta in solitaria dai tempi dell'ultimo Scudetto. E la formazione milanista può tornare a credere nella vittoria del campionato.

Serie A - Crolla il Napoli in casa contro la Fiorentina che può sognare la Champions: "Il Napoli s'è perso", scrive il quotidiano nel taglio alto. Vittoria per 4-1 della Roma a Cagliari ma giallorossi in ansia per le condizioni di Paulo Dybala: "Ginocchio ko, la Roma teme due mesi di stop".