PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli si illude poi trema"

"Diavolo a quattro". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan. I rossoneri vanno sotto 2-0 con il Celtic poi fanno poker. Calhanoglu accende la rimonta dopo l'avvio-shock. In gol pure Castillejo, Hauge e Brahim Diaz: è già qualificazione. Pioli frena Ibrahimovic: "Non rientrerà domenica".

Napoli e Roma - Spazio anche per le altre italiane impegnate in Europa League nella parte centrale della prima pagina con questo titolo: "Gli azzurri si illudono poi tremano. Giallorossi avanti: che perla Calafiori". La squadra di Gattuso va in vantaggio con Mertens poi subisce il pari e l'Az sbaglia anche un rigore. Roma in svantaggio in casa, ma poi brava a ribaltarla: 3-1 allo Young Boys con i gol di Borja Mayoral, Calafiori e Dzeko.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Dirige Brozo". Il croato sempre più indispensabile e prezioso per la squadra di Conte nella corsa-scudetto. Intanto si tratta il rinnovo del contratto per Gagliardini, calciatore fin troppo sottovalutato a volte.

Derby della Mole - Il giornale nel taglio laterale della prima pagina dedica uno spazio anche alla sfida tra bianconeri e granata con il titolo seguente: "Sulle ali di Juve-Toro: Chiesa si è sbloccato, Singo vale un tesoro". Giovani in carriera sulle corsie esterne. Sarà un bel duello domani alle 18:00 tra i due.

Italia - "C'è la Spagna, show a San Siro". Questo il titolo che il quotidiano dedica in prima pagina nel taglio basso alla Nazionale. In Final Four di Nations League gli Azzurri di scena a Milano, Francia-Belgio a Torino. Semifinale il 6 ottobre. Mancini: "Vinciamo e torneremo al top".