PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, arriva Vidal e si sogna Kantè. Suarez a scuola per la Juve"

"Kanté ConTe. E arriva Vidal" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio al calciomercato dell'Inter di Antonio Conte, con due rinforzi a centrocampo. Oggi il raduno dei nerazzurri e si infiamma il mercato. Il tecnico punta forte sul suo pupillo Kanté per dare l'assalto allo Scudetto: servono 50 milioni. E Vidal si è liberato: manca solo la firma.

Mercato Juve - "Suarez torna a scuola. Deve imparare l'italiano per giocare nella Juventus". El Pistolero all'esame di italiano per il passaporto da comunitario, passaggio fondamentale per il suo trasferimento in bianconero.

La dinastia - "I Maldini e tutti i segreti della dinastia Milan". Dopo Cesare e Paolo, è il turno di Daniel Maldini, attaccante, in gol contro il Monza nell'amichevole di San Siro.

Azzurri - "L'Italia in Olanda chiede gol a Immobile. Se perde sono già guai". Dopo il pareggio interno contro la Bosnia, trasferta in Olanda per la Nazionale di Mancini. Ciro Immobile, Scarpa d'Oro della passata stagione, titolare.