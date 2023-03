PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, bevetevi il Porto. Milan, solo Giroud"

"Bevetevi il Porto". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, parlando della sfida che questa sera attende l'Inter

"Bevetevi il Porto". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, parlando della sfida che questa sera attende l'Inter ovvero il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Inzaghi non può sbagliare e, all'andata, i nerazzurri hanno vinto per 1-0.

Milan - "Giroud e niente più". Nella gara che ha chiuso l'ultimo turno di Serie A, i rossoneri hanno pareggiato per 1-1 in casa contro la Salernitana. Gol del francese e poi il vuoto, flop di Leao e Origi.

Torino - Cairo dichiara: "Siamo da 7+ e vorrei comprare l'Olimpico di Torino".