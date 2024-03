PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, c'è un altro sì. Ok di Gudmundsson!"

TuttoNapoli.net

"Inter, c'è un altro sì: ok di Gudmundsson", è questo il titolo in prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il quotidiano apre con una notizia di mercato in vista della prossima sessione dedicata alle trattative: l'islandese, infatti, avrebbe dato già il via libera per trattare coi nerazzurri, resta soltanto da trovare l'accordo tra le due società. "Dopo i colpi Zielinski e Taremi vicino l'islandese del Genoa: costa 30 milioni, con lui super attacco da Champions", si legge.

Nuova Italia

Si parla anche della nuova nazionale di Luciano Spalletti che questa sera a New York, alle ore 21.00 italiane, affronterà in amichevole l'Ecuador, ultimo impegno di questa sosta di marzo. Ci saranno ben undici cambi, con Raspadori che guiderà l'attacco azzurro.