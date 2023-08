PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, ci sei"

“Inter, ci sei”. Questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, dopo la vittoria nerazzurra a Cagliari.

“Inter, ci sei”. Questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, dopo la vittoria nerazzurra a Cagliari. Dumfries-Lautaro a segno, battuti i sardi senza nessun problema. Grande risposta a Milan e Napoli. Brilla anche Thuram, ultimatum per Pavard, c’è tempo fino a oggi.

Roma - “Vi porto Lukaku”. Affare fatto: in aereo con Friedkin pilota. Arriva in prestito per un anno.

Arabia - “Carissimo Mancini”. È il ct più pagato di ogni tempo.

Juventus - “Partenza sprint”. Il nuovo Vlahovic si è preso la Juve.

Milan - “Pioli avanti tutta con i soliti tre”. Assalto a Taremi.