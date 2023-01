PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter-Napoli ci dirà se inizia un nuovo campionato"

“Rabiot, mamma che offerta”. Questo il titolo che si legge sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

“Rabiot, mamma che offerta”. Questo il titolo che si legge sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in merito al centrocampista bianconero in scadenza a giugno: Juve al rialzo per evitare l’addio. Per convincere la madre-agente, sul tavolo 7 milioni più bonus. E Max può ritrovare Massara ds.

Serie A - “Alla ricarica!”. Inter-Napoli ci dirà se inizia un nuovo campionato. Si riapre o si chiude? L’effetto San Siro e Lukaku contro le impressionanti cifre della capolista.”.