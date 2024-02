PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter padrona. Milan avanti tutta: Pioli all'attacco"

"Pioli avanti tutta", in taglio basso in merito alla gara del Milan che il tecnico intende giocare all'attacco.

TuttoNapoli.net

La Gazzetta Sportiva di oggi apre con la vittoria dell'Inter sulla Roma, che vale il momentaneo più 7 sulla Juventus, con lo stesso numero di partite dei bianconeri. "Inter Padrona", il titolo "Quattro gol alla Roma, è fuga Scudetto".

“Decide una rete e mezza di Thuram. Altro flop invece per Lukaku. La telefonata di Inzaghi all’intervallo che ha ribaltato partita e risultato”. "Pioli avanti tutta", in taglio basso in merito alla gara del Milan che il tecnico intende giocare all'attacco.