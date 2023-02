PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, vento in coppa"

"Inter, vento in coppa". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, parlando del successo dell'Inter per 1-0 contro l'Atalanta

"Inter, vento in coppa". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, parlando del successo dell'Inter per 1-0 contro l'Atalanta nel primo match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Inzaghi va alle semifinali, ora testa al derby.

Milan - "Leao, il rinnovo è un rebus". Il Milan spinge per prolungare, ma non vuole dimezzare la clausola a 70 milioni come invece chiede l'entourage del giocatore. La trattativa è in stallo.

Juventus - "Chiesa alla carica". L'esterno offensivo bianconero dichiara: "Che intesa con Vlahovic: vedrete una gran coppia".