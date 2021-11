PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Italia, il mondo ci aspetta!"

"Italia, il mondo ci aspetta". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. All'Olimpico la Svizzera per un'altra notte magica. E' come uno spareggio: con una vittoria Mondiale ipotecato. Donnarumma, Bonucci, Jorginho e Chiesa uomini chiave. Mancini: "Dai, divertiamoci".

Arrigo Sacchi - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per l'analisi dell'ex tecnico del Milan sulla partita di stasera con questo titolo: "Teniamoci stretti pressing e possesso". Per l'allenatore saranno chiave questi due elementi per mettere in difficoltà gli elvetici e vincere la partita, ipotecando così la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.

Nazionali - C'è spazio anche per i risultati delle altre squadre impegnate nelle gare di qualificazione al Mondiale con il titolo seguente: "La Svezia affonda con Ibra. E la Spagna firma il sorpasso". Clamorosa caduta da parte degli uomini di Andersson per 2-0 in trasferta contro la Georgia. La Roja ne approfitta vincendo per 1-0 in Grecia e sorpassando così i rivali in classifica.

Milan - Infine c'è spazio anche per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Tre Diavoli da 80 milioni". I rossoneri dopo gli episodi con Donnarumma e Calhanoglu cercano di rinnovare il contratto a tre calciatori chiave come Theo Hernandez, Bennacer e Leao fino al 2026: pronti i contratti per tutti e tre.