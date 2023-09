PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Italia, Spalletti cambia tutto"

"L'Inter fa il pieno" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio al derby in programma al rientro dopo la sosta

"L'Inter fa il pieno" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio al derby in programma al rientro dopo la sosta. Una giuria speciale vede i nerazzurri campioni: "Inzaghi non può fallire". Da Sacchi a Capello, 10 super esperti votano all'unanimità e spiegano: "Ecco perché Lautaro e compagni sono i favoriti per il titolo". "Ma è 1-0 per Pioli": il rossonero ha conquistato uno Scudetto.

Nazionale - "Spalletti cambia tutto": sabato contro la Macedonia per le qualificazioni all'Europeo. Le differenze tra il nuovo e il vecchio c.t. Roberto Mancini: più dialogo fuori, più pressing in campo.