PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Italia U20 in finale. Champions, l'Inter ci crede"

Alla vigilia della finale di Champions League, La Gazzetta dello Sport ha realizzato una lunga intervista a Steven Zhang

TuttoNapoli.net

Alla vigilia della finale di Champions League, La Gazzetta dello Sport ha realizzato una lunga intervista a Steven Zhang, presidente nerazzurro: “La mia Inter ci crede”, titola a caratteri cubitali la Rosea, in apertura, con le sue parole. “Pronti, uniti con la serenità di Inzaghi: perché il sogno non è impossibile”, afferma il numero uno dell’Inter ai taccuini del quotidiano.

Anche Kevin De Bruyne, trequartista leader tecnico dei citizens, parla alla Rosea in vista del match: “Amico Lukaku, qui non si scherza”, si legge in prima pagina.

Milan - “Affari USA”. Pulisic prepara lo sconto. Stadio San Donato: sarà così.

Mondiale Under 20 - “Magia di Pafundi”. L'Italia in finale!