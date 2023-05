PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, all'Uefa non basta"

"Juve, all'Uefa non basta". Questo è il titolo principale de La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda la prima pagina di oggi

"Juve, all'Uefa non basta". Questo è il titolo principale de La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda la prima pagina di oggi. Multa di 718 mila euro per la manovra stipendi (dopo il patteggiamento), niente punti e Agnelli a processo, però Ceferin tira dritto: il club bianconero rischia un anno senza Europa.

Roma - "Alzala ancora". Mou dopo la Conference cerca una coppa storica. Appuntamento per stasera a Budapest alle 21, per la finale di Europa League contro il Siviglia. Dybala c'è, parte dalla panchina.

Inter - "Nuova musica Lukaku: City avvisato". Oltre al presunto flirt con la Megan Thee Stallion, l'attaccante suona in modo diverso in campo da settimane e si candida per giocare dall'inizio in finale di Champions.

Milan - "Tutti vogliono Maignan: il Milan lo blinda". Non mancano le offerte, ma il club rossonero vuole poter contare ancora sul forte portiere francese.