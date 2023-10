PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve prima alla fine. Kvara-Leao, guai a chi si ferma"

In taglio alto Inter-Roma con l'attesa per Lukaku ed in taglio basso "Kvara e Leao, guai a chi si ferma" considerando il "peso della partita".

Juve, prima alla fine, titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che celebra la notte in testa alla classifica dopo 3 anni. In taglio alto Inter-Roma con l'attesa per Lukaku ed in taglio basso "Kvara e Leao, guai a chi si ferma" considerando il "peso della partita".