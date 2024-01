PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, stop col rosso. Milan, mal di rigore. Inter, prova di sorpasso"

"Juve, stop col rosso". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Juve, stop col rosso". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Pareggio interno per la squadra di Massimiliano Allegri, in dieci per gran parte del match a causa dell’espulsione di Milik nel primo tempo. Alla fine la rete di Vlahovic ad inizio secondo tempo viene resa vana dal pareggio da parte di Baldanzi.

Pareggio casalingo per il Milan

"Milan, mal di rigore". Questo è il titolo dedicato ai rossoneri. Pareggio casalingo per il team di Stefano Pioli davanti al proprio pubblico. A San Siro il Bologna pareggia all’ultimo istanti con un calcio di rigore di Orsolini mentre i padroni di casa hanno fallito due tiri da dischetto prima con Giroud e poi con Theo Hernandez.

Stasera l'Inter

"Inter, prova di sorpasso". Questo è il titolo dedicato alla formazione di Simone Inzaghi. I nerazzurri questa sera saranno impegnati sul campo della Fiorentina per tentare il sorpasso sui bianconeri in vetta alla classifica, considerando il fatto che avranno anche una partita da recuperare e il derby d’Italia domenica prossima.