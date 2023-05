PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, un incubo"

“Juve, un incubo”, titolo a caratteri cubitali La Gazzetta dello Sport in prima pagina, dopo la sentenza della Corte Federale verso i bianconeri

“Juve, un incubo”, titolo a caratteri cubitali La Gazzetta dello Sport in prima pagina, dopo la sentenza della Corte Federale verso i bianconeri, a cui sono stati tolti 10 punti in classifica. Prima penalizzazione, poi il crollo. Plusvalenze: è sconto, ma la Champions è lontanissima. Il club non ci sta, si aspettava un -5: “Che amarezza. Ricorso? Valutiamo?”, si legge in apertura.

Caso stipendi - “L’ombra UEFA”. Partite ancora tutte da giocare. Allegri, ora è settimo: “È uno stillicidio. La resa è mentale”. Lazio in Champions, Milan al quarto posto. Inter, basta il pari sabato.

Coppa Italia - “Inzaghi riflessivo, Italiano spavaldo”. Le idee in finale.