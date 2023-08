PRIMA PAGINA - Gazzetta: "L'Arabia osa su Osi, ma il Napoli rilancia"

"Tutti dicono Vlahovic". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, in riferimento al dilemma sull'attaccante su cui puntare

"Tutti dicono Vlahovic". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, in riferimento al dilemma sull'attaccante su cui puntare. Da Briatore a Tardelli: venti grandi ex e bianconeri eccellenti votano contro lo scambio che coinvolge Lukaku, ma Allegri vuole Rom.

Napoli - "L'Arabia osa su Osi". L'Al Hilal offre al nigeriano 40 milioni per 5 anni. Napoli al rilancio.

Inter - "Inzaghi firma". Un anno in più di contratto fino al 2025. Ora l'obbligo della seconda stella.

Milan - "Pioli scopre il Milan". Avanti con Pulisic, poi Okafor e Cukwueze. Scaroni: "All'attacco come voleva Silvio".