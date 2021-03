PRIMA PAGINA - Gazzetta: "L'EuroMilan è tornato. Eriksen, casa Inter"

"L'EuroMilan è tornato". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Che Diavolo: all'Old Trafford meglio dello United. Domina il Manchester e segna due volte (ma l'arbitro annulla), rischia di perdere, poi Kjaer pareggia il gol di Diallo (1-1). Pioli esulta: "Che gruppo, abbiamo comandato noi". Giovedì a San Siro la sfida che vale i quarti di finale.

Roma - Immediatamente sotto al titolo principale c'è spazio nella prima pagina del quotidiano anche per i giallorossi con il titolo seguente: "In volo con un El Shaarawy da urlo". All'Olimpico travolto lo Shakhtar Donetsk per 3-0: a segno anche altri due italiani come Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini oltre al Faraone ormai ritrovato.

Inter - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano per l'altra squadra di Milano con il titolo seguente: "Eriksen casa nerazzurra". Chris sempre più italiano e protagonista con l'Inter: la famiglia mette le proprie radici nel capoluogo lombardo e il danese adesso vola.

Calcio europeo - "Super Champions". Titola così il giornale questa mattina nel taglio laterale della prima pagina. Gli inglesi sono contrari al piano di riforma: ecco perché la Premier League è decisa a bocciare il progetto pensato ed ideato originariamente dall'Uefa.