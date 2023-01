PRIMA PAGINA.- Gazzetta: "L'oro di Juve e Napoli"

"I salva Inter". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport.

"I salva Inter". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Spazio dunque al primo match in programma per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con l'Inter che soffre e non poco a San Siro contro il Parma ma alla fine vince per 2-1 ai tempi supplementari grazie ai gol di Lautaro e Acerbi.

Napoli-Juventus - "L'oro di Juve e Napoli". Attacchi, difese e magie dei mister: tutto al massimo.