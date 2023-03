PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La Juve c'è, Pogba no"

"La Juve c'è, Pogba no". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport

"La Juve c'è, Pogba no". Così titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, parlando del 4-2 inflitto ieri sera dai bianconeri alla Sampdoria. Rabbia per il nuovo infortunio del francese, che rischia un altro mese di stop.

Inter - "Un fronte per il Porto". Il patto Champions, Inzaghi alla squadra: "Inter, ripartiamo".

Milan-Salernitana - "Milan da aggancio". Pioli: né Ibra né Origi, tutta la fiducia è su Giroud.

Torino - "Eurosogni Toro". Contro il Lecce decisivi i gol di Singo e Sanabria, un altro salto in alto.