Nell'edizione di oggi la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l'andata dei quarti di finale vinta di misura dal Milan sul Napoli: "Lampo Milan. Bennacer-gol, ma che Napoli!". A centro pagina spazio all'Inter: "Attenti all'Inter". In taglio basso la chiusura delle indagini sulla Juventus per la manovra stipendi: "Juve sleale".