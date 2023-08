PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Luciano, gli ultimi dubbi. Berardi, offerta della Juve"

“Luciano, gli ultimi dubbi”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, in merito a Spalletti e la proposta della FIGC

“Luciano, gli ultimi dubbi”, titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, in merito a Spalletti e la proposta della FIGC per la panchina della nazionale. Il tecnico dello scudetto non vuole mettersi contro la sua Napoli, ma la Federcalcio ha scelto lui. Gravina intanto si cautela e risente Conte.

Inter - “Terzo no”. Salta pure Samardzic. Nell'estate più difficile torna di moda... Sensi.

Juventus - “Berardi, c’è l’offerta”. Si fa sul serio, affare da 30 milioni. E si rivede Pogba.

Rivera - “A 80 anni me la gioco”. L'intervista: “La Nazionale, il potere dei soldi. Voglio provare a salvare il calcio”.