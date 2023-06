PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Mai più casi Juve"

"Mai più casi Juve". Così titola oggi La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è a un decreto sui processi sportivi, grazie al quale le classifiche cambieranno

"Mai più casi Juve". Così titola oggi La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è a un decreto sui processi sportivi, grazie al quale le classifiche cambieranno - a livello di penalizzazioni - solo una volta e cioè dopo l'ultimo grado di giudizio.

Berlusconi - "Voglia di grande Milan". Oggi a Milano i funerali di Berlusconi. Il popolo rossonero vuole rinforzi top e il nuovo stadio: tutto nel nome di Silvio.

PSG - "Io voglio vincere, ma non firmo con il PSG: qui ci sono limiti...". Mbappé non attiva l'opzione del rinnovo con il PSG fino al 30 giugno 2025. Contratto quindi in scadenza tra un anno: addio probabile in estate.