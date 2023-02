PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan, il piatto del diavolo. Torna Ibrahimovic"

"Il patto del diavolo". Così titola in prima pagina oggi La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

"Il patto del diavolo". Così titola in prima pagina oggi La Gazzetta dello Sport. Un Milan con le spalle al muro affronta questa sera il Torino e ritrova Ibrahimovic per la panchina. Parla il capitano Calabria: "Basta falsità e cattiverie". La squadra si compatta per uscire dalla crisi.

Torino - "Il Toro ci riprova con Sanabria". Parla Juric, che punta al tris con Pioli: "Abbiamo studiato come metterli in difficoltà".

Inter - Guerriero Acerbi: "Io dal tumore all'Inter. E in Champions possiamo stupire".