PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan leone"

"Napoli eliminato, è semifinale".

Nell'edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la qualificazione in semifinale di Champions del Milan ai danni del Napoli: "Milan leone. Napoli eliminato, è semifinale". A centro pagina spazio all'Inter, che oggi affronta il Benfica: "Inter, il premio è il derby". In taglio basso la Juve e il ricorso atteso per oggi: "Juve, si decide sul meno 15. Può esserci il nuovo processo".