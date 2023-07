PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Missione Napoli: trattenere Osimhen”

“Le frecce del Diavolo”, è il titolo che campeggia a caratteri cubitali nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport

“Le frecce del Diavolo”, è il titolo che campeggia a caratteri cubitali nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Milan, Pioli prepara una squadra spettacolo: Leao e Chukwueze, nessuno dribbla quanto loro - si legge in apertura -.

Inter - “Inzaghi, resto e raddoppio”. Prolunga con i nerazzurri entro l’inizio del campionato: obiettivo scudetto. E che frecciata a Lukaku: “La storia meritava un finale diverso”.

Juventus - “A lavoro per Vlahovic”. Il serbo ancora in ritardo? C'è un piano per rilanciarlo.

Napoli - “Missione: trattenere Osimhen”. Adesso il rinnovo si avvicina. Clausola da 110 a 140 milioni.