PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Muro Napoli, Natan il mancino al posto di Kim"

"Scamacca da Gasp" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani

TuttoNapoli.net

"Scamacca da Gasp" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Colpo dell'Atalanta: 30 milioni al West Ham e 3 all'attaccante. Inter beffata, restano Balogun o Beto le opzione per Simone Inzaghi. Di spalla "Muro Napoli" con Natan che arriva al posto di Kim come "mancino brasiliano al centro della difesa".