PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli e Insigne, set a zero alal Viola"

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, sceglie di titolare la sua prima pagina: "Gode l'Inter". Juventus dominata nella supersfida (2-0), è aggancio dell'Inter in vetta. Apre Vidal, raddoppia Barella. Bianconeri mai capaci di reagire. Conte azzecca tutto: "Così cresce la nostra autostima". Pirlo accusa: "Noi senza rabbia, non siamo scesi in campo". Ora è più 7 sulla Signora.

Serie A - "Il Napoli e Insigne set a zero alla Viola": i partenopei schiantano la Fiorentina per 6-0. "Stop Dea col Genoa": solo 0-0 dell'Atalanta in casa contro i Grifoni. "Crotone, che gioia": i calabresi calano il poker contro il Benevento, 4-1.

E il Milan che fa? - "Arriva Mandzukic": la capolista deve difendere il primato (ore 20:45) e si muove sul mercato. Stasera i rossoneri a Cagliari senza Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al Covid. E' sbarcato il croato, vicino l'accordo per Tomori.

Toro, una svolta per la panchina - "Giampaolo va via": cambio in casa granata, ora c'è Nicola in pole positition.