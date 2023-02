TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

Nel giorno del settantesimo compleanno di Massimo Troisi La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica un titolo al Napoli collegato proprio al celebre attore: "Il Napoli e Troisi. Ricomincio dal 3° scudetto. I gol di Osimhen come in un film".