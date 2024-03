PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli fuori, Juve al Mondiale"

"Passa il Barça, ma c'era il rigore su Osimhen".

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l'indagine della Procura sulla proprietà del Milan perquisizioni in sede: "Il Milan è ancora di Elliott". In taglio alto spazio all'eliminazione del Napoli dalla Champions League con il conseguente risvolto negativo per gli azzurri: "Napoli fuori, Juve al Mondiale. Passa il Barça, ma c'era il rigore su Osimhen". Di spalla le dimissioni di Sarri: "Sarri dice basta". Ancora in taglio alto spazio all'Inter in campo oggi contro l'Atletico Madrid: "Inter senza paura".