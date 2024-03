PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli-Inter, l'Europa siamo noi"

“L’Europa siamo noi”, titola a caratteri cubitali La Gazzetta dello Sport in apertura. Champions, doppio assalto ai quarti in Spagna

“L’Europa siamo noi”, titola a caratteri cubitali La Gazzetta dello Sport in apertura. Champions, doppio assalto ai quarti in Spagna. Per il Napoli una notte da sogno a Barcellona, vincere e andare avanti avvicina anche il Mondiale per Club. Inter, Thuram è l’anti Atletico e a Madrid si decide il rinnovo di Lautaro - si legge in prima pagina -.

Juventus - “La Juve di Koop”. La strada per l’olandese: cedere Soulé e McKennie. Occhio, ci prova pure la Premier...

Milan - “Il Milan di Ibra”. Il peso di Zlatan si sente e il suo Kirovski sarà ds.