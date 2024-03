PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli-Juve, rebux Max"

TuttoNapoli.net

In prima pagina su La Gazzetta dello Sport spazio a Juventus-Napoli, decisiva per vari motivi ai fini della Champions League. I bianconeri, vincendo, probabilmente troveranno un biglietto per le prime quattro posizioni, mentre Calzona si gioca gran parte della prossima stagione. Allegri, invece, in conferenza stampa non sa ancora se rimarrà pur avendo un contratto (di un anno) e che "aspetta il club" per le decisioni.