PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli-Milan, l'Europa vi guarda"

"L'Europa vi guarda". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, in riferimento all'imminente sfida tra Napoli e Milan valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Parla Montella: "Osimhen cambia tutto, ma il diavolo è più esperto".

Inter - "Lukaku, è finita". A fine stagione l'addio. Intanto la dirigenza nerazzurra pensa ad un premio per il quarto posto.

Corsa all'Europa - "La Roma vola, la Juve fa flop". + 5 sulla quinta per i giallorossi. Fagioli errore e lacrime contro il Sassuolo.