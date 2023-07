PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli su Scalvini, la Dea vuole 50 mln"

"Vertice per Frattesi: scatto Milan". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport

"Vertice per Frattesi: scatto Milan". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, riferendosi all'incontro in programma oggi tra Furlani e Carnevali. I rossoneri, però, non vogliono fare follie.

Inter - "Si va su Samardzic". Nerazzurri all'incasso con Brozovic e Onana, all'assalto poi del gioiello dell'Undinese.

Napoli - "Punta Scalvini: la Dea vuole 50 milioni". Il centrale dell'Atalanta è stato individuato come il sostituto di Kim, ormai ad un passo dal Bayern Monaco.

Juve - "Riecco Pogba: pronto solo a fine mese". Il francese ha anticipato il rientro dalle vacanze: vuole rifarsi dopo una stagione amara.