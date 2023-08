PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Natan ci crede. Il muro del Napoli col rosario"

"Natan ci crede. Il muro del Napoli col rosario" si legge di spalla su La Gazzetta dello Sport

"Natan ci crede. Il muro del Napoli col rosario" si legge di spalla su La Gazzetta dello Sport. E ancora: "Juve, tutto per Max". Questo il titolo in primo piano sull'edizione di stamane. La dirigenza bianconera vuole esaudire il grande sogno di Allegri, Romelu Lukaku, e tratta con il Chelsea per trovare la quadra. Vlahovic può rientrare nell'operazione, ma la Juve chiede un conguaglio economico di 40 milioni e la distanza con i Blues rimane di 20.

"Derby, Inter avanti" - I nerazzurri hanno maggiore qualità in avanti rispetto ai 'cugini' rossoneri. Inoltre, nelle ultime ore, la dirigenza di Viale Liberazione sta apparecchiando l'assalto da 35 milioni per Balogun. Il Milan, invece, è ancora alla ricerca di un play davanti la difesa.