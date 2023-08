PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Nuovo Napoli: in arrivo Cajuste, sì di Veiga. Osi, si tratta"

"Nuovo Napoli: in arrivo Cajuste, sì di Veiga. Osi, si tratta" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport

"Nuovo Napoli: in arrivo Cajuste, sì di Veiga. Osi, si tratta" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport. E ancora: "Lukaku due no". Così titola oggi in apertura il quotidiano in riferimento alla possibilità che il belga possa andare alla Juventus. Lo Stadium vota Vlahovic e fa cori contro Romelu. Il Chelsea blocca lo scambio: manca l'accordo sul conguaglio. Allegri: "Dusan? Decide la società".

Milan - "La difesa non funziona". Tomori è in difficoltà, ma Pioli si tiene Krunic.

Inter - "Inzaghi vince a Salisburgo". Sommer stecca la prima. Centravanti: avanti Taremi.