PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Osi spacca Napoli. Attacca l’agente di Kvara"

Napoli - “Osi spacca Napoli”. Attacca l’agente di Kvara: ‘Scemo, non parlare di me’.

“Botta Milan”, titola in apertura La Gazzetta dello Sport sul ko dei rossoneri in Coppa Italia. L'Atalanta sbanca San Siro: magia di Leao, Koopmeiners firma la rimonta (1-2), Dea in semifinale contro la Fiorentina. Altro flop rossonero dopo la Champions. Proteste sul rigore - si legge -.

Juventus - “Caccia alla doppietta”. Max, non solo scudetto: in Coppa Italia ci prova per la quinta volta.

Lazio-Roma - “Rigori e veleni”. Festa Lazio, Zaccagni decide il derby. Mou non ci sta: ‘Ridicolo’.

Inter - “È già Inter d’Arabia”. Inzaghi carica Lautaro-Thuram per la Supercoppa.

