PRIMA PAGINA Gazzetta: "Osimhen dribbla futuro: vuole la rivincita in Champions"

"Giudizio finale". Questo è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la prima pagina di oggi, in riferimento ad Inter-Juventus di questa sera. Sfida infinita tra veleni, risse e rossi, con la speranza che questa volta si veda solo gol e grande calcio. In palio la finale di Coppa Italia.

Milan e Napoli - "Fateci restare". Leao ha detto no a Chelsea e Real: vuole il rinnovo. Osimhen dribbla il futuro: vuole la rivincita in Champions.