PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Re Spalletti. Napoli e Luciano premiati"

"Re Spalletti. Napoli e Luciano premiati" si legge in alto. "Juve, resto qui". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, in riferimento al francese che dice sì al rinnovo per un'altra stagione alle stesse cifre. Allegri non ha dubbi: Adrien uomo-scudetto.

Serie A - "L'Inter trasforma Frattesi". Inzaghi lo inventa esterno a destra: largo ai multiruolo.

Coppa Italia - Fiorentina rimonta brivido e va nei quarti dopo i rigori