PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Retegui colpo di tango"

"Retegui colpo di tango". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

"Retegui colpo di tango". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, per parlare dell'attaccante argentino convocato dal ct Mancini vista l'assenza di veri 9. Il papà-procuratore dichiara: "Piace in Europa". L'Inter, infatti, si è già mossa.

Serie A - "Lo scudetto degli errori". Acquisti flop: primo il Milan con De Ketelaere e Origi. Tra i più deludenti anche Lukaku e Pogba.