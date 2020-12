PRIMA PAGINA - Gazzetta ricorda Paolo Rossi: "Il ragazzo del gol"

La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna con il ricordo di Paolo Rossi: "Il ragazzo del gol". Rappresentato in un'immagine a tutta pagina, il quotidiano scrive del suo cognome e fisico "normali", simbolo dell'Italia che sa andare oltre i propri limiti. Trascinò in strada un Paese intero. Con i gol e il sorriso ci guidò fuori dagli anni di piombo verso una nuova leggerezza. Oggi - si legge - non piangiamo solo un centravanti, bensì l'uomo capace di esaltarsi nelle difficoltà, di fare cose che non ti aspetti.