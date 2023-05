PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Rigore negato: il Monza fa festa"

"Il Milan si gioca tutto, l'Inter vuole tutto". Così titola oggi La Gazzetta dello Sport, in vista del derby di domani

"Il Milan si gioca tutto, l'Inter vuole tutto". Così titola oggi La Gazzetta dello Sport, in vista del derby di domani valido per la semifinale di ritorno di Champions League. Milan a caccia di Champions e quarto posto: se va male, molti in bilico. Test Leao: vuole esserci. Inzaghi e le sei partite per entrare nella storia.

Juventus - "Pogcrac". Stagione maledetta per il francese, alla prima da titolare contro la Cremonese. Dopo neanche mezz'ora, esce in lacrime: calvario senza fine, la Juve inizia ad avere dei dubbi.

Napoli - "Rigore negato: il Monza fa festa". Gli azzurri campioni d'Italia perdono per 2-0 a Monza. Decisivi anche degli episodi contrari alla squadra di Spalletti.