PRIMA PAGINA - Gazzetta: "RIvoluzione Garcia, ora il Napoli tenta Baldanzi"

"Rivoluzione Garcia. Ora il Napoli tenta Baldanzi". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli in un boxino in taglio basso. I campioni d'Italia potrebbero cambiare molto sul mercato.

Mercato Juve

"Milinkovic gioiello da signora", si legge nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. La rosea evidenzia quali saranno le mosse della Juventus, pronta a rinforzare il centrocampo: piace il calciatore biancoceleste, sempre più lontano dalla Capitale, ma prima sarà necessario sistemare alcune operazioni in uscita. "Se esce Rabiot scatterà l'assalto al campione serbo della Lazio, che da anni è un pallino di Allegri", si legge.

La nuova Italia

Si parla anche della nazionale di Roberto Mancini, impegnata oggi contro l'Olanda. Match di esperimenti per il ct dell'Italia, in attacco spazio alla coppia Retegui-Raspadori. Titolare anche Buongiorno, un modo per dare una scossa in vista del futuro.