PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Rudi sprint! Garcia e il Napoli, velocità e tiri da fuori"

"Rudi sprint". Titola così La Gazzetta dello Sport sul Napoli: "Garcia e il suo Napoli, velocità e tiri da fuori". "Milan, prova di forza". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Successo casalingo rotondo per la formazione di Stefano Pioli. I rossoneri si sono imposti per 4-1 a San Siro contro il Torino grazie al secondo gol consecutivo di Pulisic, ai rigori di Giroud e alla rete di Theo Hernandez.