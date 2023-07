PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Samardzic super motore Inter!"

TuttoNapoli.net

"Samardzic super motore Inter", si legge sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano analizza le qualità del giocatore, sempre più vicino ai nerazzurri: "Dopo Frattesi in arrivo anche il talento dell'Udinese. Quante soluzioni per Inzaghi". C'è già l'accordo per il prestito, il centrocampista arriverà con l'obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.